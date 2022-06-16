بالصور موعد عيد الأضحى في السعودية 2022- صور عيد الأضحى المبارك جودة عالية 2022

موعد عيد الأضحى في السعودية 2022- صور عيد الأضحى المبارك جودة عالية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة الأردنية الهاشمية، كما سنرفق لكم صور لعيد الأضحى التي يمكنك عزيزي المتابع اعتمادها مع حلول عيد الأضحى ونشرها عبر صحفات التواصل الاجتماعي، لذا تابع معنا موعد عيد الأضحى في السعودية 2022- صور عيد الأضحى المبارك جودة عالية 2022.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2022- صور عيد الأضحى المبارك جودة عالية 2022

وقال رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عبر حسابه على تويتر: إنه "يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة (28 يونيو/ حزيران)، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مساء"، مضيفا: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة".

وأضاف: "يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة (29 يونيو/ حزيران).. يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة".

وتابع أنه بناء على ذلك سيكون "الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"، موضحا أن يوم الخميس (30 يونيو/ حزيران) هو أول ذي الحجة، ويوم الجمعة (8 يوليو/ تموز) الوقوف بعرفة، ويوم السبت (9 يوليو/ تموز)"، هو عيد الأضحى المبارك وفقا للحساب الفلكي.

وتتوافق حسابات المسند، مع تقديرات المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، حيث أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون وفقا للحسابات الفلكية، يوم السبت 9 يوليو/ تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 يوليو/ تموز.

ورغم أن الموعد محدد سلفا، وفق الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبا ما تؤيد تلك الحسابات، كما يؤكد القاضي، مشيرا إلى وجود أكثر من 6 مواقع لرصد ورؤية أهلة الشهور العربية بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية والجهات المعنية بالمحافظات المختلفة.

وتابع أن الإعلان الرسمي عن مواعيد عيد الأضحى والوقفة يكون للجهات المختصة التي تقوم بذلك بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباط مناسبة عيد الأضحى بمناسك الحج.

ويضيف أن المعهد من جانبه أيضا يكون على تواصل دائم مع الجهات المعنية بالدول المختلفة المهتمة بمجالات الفلك لمتابعة أي متغيرات أو مستجدات في هذا الشأن، خاصة السعودية.

صور عيد الأضحى جودة عالية 2022

































