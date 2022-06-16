مدينة الاحلام السعودية .. تعرف على مدينة نيوم

ماهي نيوم السعودية ؟ تساؤلات طفت على السطح من قبل عدد كبير من المواطنين السعوديين منذ اللحظة التي أعلن عنها مسؤول سعودي أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية، مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية ليكون التساؤل مجدداً عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب الاهتمام ومن هي مدينة نيوم السعودية؟

ماهي نيوم السعودية؟

مصدر سعودي نفى أن يكون مشروع نيوم أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية ، مجدداً نفيه جملة وتفصيلا التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم، أندرو ماكفوي، بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.

ونوه المصدر إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالميا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





نيوم السعودية

كان ماكفوي قال في وقت سابق في تصريحات صحفية إن "نيوم" ستُعامل كدولة داخل الدولة، بمنطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة. مشيرا إلى أنها لأن تكون قوانينها ولوائحها تتوافق مع طموحات أولئك الذين نحاول جذبهم للعمل والعيش فيها.

ولفت إلى إن نيوم ستُعامل كدولة خاصة بها منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة العربية السعودية. وقال إن هذا سيجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.

كما قال أيضًا إن الأشخاص الذين يعيشون هناك لن يُشار إليهم على أنهم سعوديون ولكن سيطلق عليهم لقب "نيوميانس".

ماهي نيوم السعودية؟ تفاصيل عنها

شواطئ مضيئة تتوهج في الظلام، مليارات الأشجار في بلد تهيمن عليه الصحراء، قطارات سككها معلقة في الهواء، قمر مصنع، مدينة خالية من السيارات وخالية من الكربون مبنية على خط مستقيم يزيد طوله عن 100 ميل في الصحراء. هذه بعض خطط نيوم، وهي مدينة مستقبلية تشكل جزءا من توجه المملكة العربية السعودية لتصبح صديقة للبيئة. ولكن السؤال الملح هنا: هل هذه المدينة المنتظرة تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها؟





نيوم السعودية

تزعم نيوم أنها "مخطط مستقبلي تتطور وتتقدم فيه البشرية دون المساومة على سلامة الكوكب". إنه مشروع بقيمة 500 مليار دولار (366 مليار جنيه إسترليني)، وهو جزء من رؤية المملكة 2030 الهادفة لوقف اعتماد اقتصاد البلاد على النفط - تلك الصناعة التي جعلتها غنية في المقام الأول.

تغطي المدينة المرتقبة مساحة إجمالية تزيد عن 26500 كيلومتر مربع (10230 ميل مربع) - ما يجعلها أكبر من الكويت أو إسرائيل - ويزعم المطورون أن نيوم ستكون موجودة بالكامل خارج حدود النظام القضائي السعودي الحالي، وأنه سيحكمها نظام قانوني مستقل يصوغه المستثمرون.

يقول علي الشهابي، وهو مصرفي سابق يعمل الآن في المجلس الاستشاري لنيوم، إن المنطقة الضخمة ستشمل مدينة بطول 170 كيلومترا، تسمى الخط (ذا لاين)، ستمتد في طريق مستقيم عبر الصحراء.

مدينة الاحلام نيوم السعودية

ويوضح الشهابي أن الخط سيتم بناؤه على مراحل، كتلة تلو الأخرى، ويقول: "البعض يرى أن هذا مشروع جنوني وسيكلف مبالغ مهولة، ولكن سيتم بناؤه وحدة تلو الأخرى، بطريقة تفي بالغرض".

ستكون شبيهة إلى حد كبير بـ"المربعات السكنية الكبيرة" الخالية من حركة المرور في برشلونة، ويوضح أن كل مربع سيكون مكتفيا ذاتيا ويحتوي على وسائل الراحة مثل المحلات التجارية والمدارس، بحيث يكون أي شيء يحتاجه المرء على بعد خمس دقائق سيرا على الأقدام أو بالدراجة.

عند الانتهاء، سيكون السفر على طول الخط (ذا لاين) عبر القطارات فائقة السرعة، بحيث أن أطول رحلة "لا تزيد عن 20 دقيقة"، على حد قول المطورين.

علاوة على ذلك ستكون نيوم موطنا لأوكساغون Oxagon، وهي مدينة تطفو على المياه التي تمتد لمسافة 7 كيلومترات، مما يجعلها أكبر مبنى عائم في العالم. وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إن المدينة الساحلية "سترحب بأول مستأجريها في بداية عام 2022".





ماهي نيوم السعودية؟

وفي مكان ليس ببعيد على ساحل البحر الأحمر عن هذا "المركز الصناعي"، أعلنت نيوم عن خطط لأكبر مشروع في العالم لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية. يزعم موقعها الإلكتروني، الذي يبدو أحيانا وكأنه شيء من رواية خيال علمي، أن المرحلة الأولى من المنطقة الضخمة ستكتمل بحلول عام 2025.

تظهر صور الأقمار الصناعية حاليا أنه تم بناء مربع واحد في الصحراء، بالإضافة إلى صفوف من المنازل، مع حمامي سباحة وملعب كرة قدم. يقول علي الشهابي إن هذا مجمع سكني لموظفي نيوم.