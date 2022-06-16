من هو بابلو توري لاعب برشلونة الجديد.. راتب بابلو توري؟

بابلو توري اسم لمع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث الرياضيين وعشاق الكرة المستديرة ونادي برشلونة الإسباني، بعد أن أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع اللاعب الإسباني بابلو توري، والمعروف عنه تميزه وقدرته على تنفيذ الركلات الثابتة، حيث يعتبر بابلو توري أولى صفقات الفريق الصيفية استعداداً للموسم الجديد 2022/2023.

من هو بابلو توري لاعب برشلونة الجديد

بابلو توري لاعب برشلونة الجديد (19 عاماً)، من راسينغ سانتاندير حتى يونيو 2026، بشرط 100 مليون يورو، ووفقاً لتقارير صحفية مختلفة سيدفع برشلونة 5 ملايين يورو لراسينغ سانتاندير، بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافآت.

يعد توري خريج أكاديمية راسينغ سانتاندير الإسباني، وتدرج عبر فئاته السنية وصولاً للفريق الأول عام 2020، وفي 2022 ساعدهم على العودة إلى الدوري الإسباني، حيث لعب مع الفريق 31 مباراة، وسجل 10 أهداف، و9 تمريرات حاسمة.

ولعب توري أيضاً لمنتخب تحت 19 عاماً، ويتوقع أن يشهد مستواه تطوراً كبيراً في برشلونة على غرار مواطنيه بيدري (19 عاماً)، وبابلو جافي (17 عاماً).

ووقع برشلونة مع توري ليلعب في الفريق الأول، والثاني أيضاً إذا اقتضى الأمر ويشغل مركز لاعب خط وسط مهاجم، وسيجد الكثير من المنافسة على مكان في الفريق، وربما يضطر إلى تكييف أسلوب لعبه قليلاً ليلعب كلاعب وسط مدافع في خط وسط مكون من 3 لاعبين.

وربما تكون هناك أيضاً إمكانية توظيفه في الهجوم، اعتماداً على خطط تشافي، مثلما فعل جافي في بعض الأحيان الموسم الماضي، ويشبه البعض توري بسيرجيو كاناليس لاعب خط وسط ريال بيتيس، وهو خريج سابق آخر من أكاديمية راسينغ سانتاندير.

ويتميز توري أيضاً بقدرته على تنفيذ الركلات الثابتة، وكان المنفذ لها في راسينغ سانتاندير الموسم الماضي، ولكن في نادي برشلونة، من المحتمل أن يضطر إلى شق طريقه في ترتيب المنفذين في الأشهر والسنوات القادمة.

وينحدر توري من عائلة رياضية، حيث لعب والده إستيبان توري لراسينغ سانتاندير أيضاً، وساعد الفريق في الصعود لليغا في عام 1993.

بابلو توري لاعب برشلونة الجديد

وقال تشافي عن توري: «نراقبه منذ فترة بالنسبة لي إنه موهبة طبيعية، يمكنه اللعب كلاعب خط وسط هجومي، يمتاز بإنهاء رائع، ويلعب بكلتا قدميه، ويسجل الأهداف، وهو رائع في الكرات الثابتة، إنه صغير جداً، لكنه موهوب بالفطرة».

وتابع المدرب: «لديه القدرة على اللعب لبرشلونة لسنوات عديدة، يعتمد الأمر عليه الآن، على موقفه، لكنه طفل متواضع من عائلة كرة قدم، إنه توقيع رائع للحاضر والمستقبل، سيكون في ديناميكية الفريق الأول ولكنه سيلعب أيضاً مع الفريق الثاني، لأنه من المهم في ذلك العمر أن يلعب كرة القدم، وليس من السهل الحصول على دقائق مع الفريق الأول في ذلك العمر».

وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا إلى أن برشلونة ضم اللاعب مقابل 5 ملايين "يورو"، بالإضافة إلى 20 مليون كمتغيرات.

وشارك بابلو توري الملقب بـ "الجوهرة الصغيرة" في 34 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما سجل 10 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

يذكر أن المستويات المميزة التي قدمها بابلو توري جعلته أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عاماً.

وتعد صفقة توري هي الأولى لبرشلونة هذا الصيف، في انتظار باقي الأسماء التي ارتبطت بالانتقال للفريق الكتالوني، مثل روبرت ليفاندوفسكي، وأندرياس كريستينسن.