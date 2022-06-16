أسعار الذهب تنخفض عالمياً.. ما السبب؟

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يونيو 2022، مع تعافي الدولار الأمريكي على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1831.63 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1833.40 دولار للأونصة.

ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الأربعاء 15 يونيو حزيران، بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاماً للحد من زيادة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 إلى 21.67 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 940.98 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1870.79 دولار للأونصة.