بالصور بالأسماء: إصابة ثلاثة صيادين وتدمير محرك قارب بعد إطلاق بحرية الاحتلال النار عليهم في بحر غزة

أصيب صباح اليوم الخميس 16/6/2022، ثلاثة صيادين، فيما تدمر محرك قارب مركب بعد إطلاق بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" النار صوب مراكب الصيادين غربي غزة.

وأفادت لجان الصيادين بغزة، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين غربي مدينة غزة على بُعد أقل من 2 ميل، مما أدرى لإصابة ثلاثة صيادين وتدمير محرك قارب مركب.

وتستهدف بحرية الاحتلال زوارق ومراكب الصيادين بشكل يومي لدفع الصيادين لمغادرة البحر ومحاربتهم في قوت يومهم.

وأوضحت اللجان، أن الصيادين المصابين هم:

1.. محمد فخري بكر

2.. ناصر على بكر

3.. محمد جابر حسام بكر









