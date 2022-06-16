الرابع خلال 24 ساعة.. زلزال قوي يضرب منطقة الخليج العربي

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر منطقة الخليج العربي في تمام الساعة 4:40 صباح اليوم الخميس 16 يونيو 2022 بالتوقيت للبلاد، ليصبح الرابع من نوعه الذي يضرب المنطقة في أقل من 24 ساعة.

من جهته، بيّن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، أن أن الزلزال يبعد عن سواحل ولاية خصب بنحو 197 كيلومترًا وعلى عمق 10 كيلومترات.

ويعتبر هذا الزلزال الرابع من نوعه في أقل من 24 ساعة في الخليج العربي، إذ ‏وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في الخليج العربي، الساعة 10:48 صباح أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، وزلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في الخليج العربي، الساعة 10:06 من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وزلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس في الخليج العربي، الساعة 9:55 من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.