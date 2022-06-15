كم رفع البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 0.50%، حيث أعلن البنك المركزي السعودي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 0.50%، وذلك وفقا للتطورات المحلية والعالمية.

كم رفع البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 0.50%

وقال المركزي في بيان: "إنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 % من 1.75 إلى 2.25 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 % من 1.25 إلى 1.75 %".

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 15 يونيو 2022.