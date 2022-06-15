سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم اليوم الخميس، حيث قفزت أسعار الذهب في مصر تزامنا مع ارتفاع الذهبعالميا عقب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يونيو 2022

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس مساء اليوم الأربعاء لوقف قفزة في التضخم، وتوقع تباطؤا في الاقتصاد وزيادة في البطالة في الأشهر القادمة.

وعالميا عقب قرار المركزي الأمريكي، قفزت أسعار الذهب عالميا بنحو 1.7 بالمئة إلى 1839.55 دولار للأوقية.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يونيو 2022

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 1106 جنيهات (58.93 دولار)، مقابل 1094 جنيها (58.35 دولار) خلال التعاملات الصباحية

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى نحو 829.51 جنيها (45.21).

وارتفع سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية اليوم إلى نحو 645.17 جنيها (34.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم، إلى نحو 967.77 جنيها (51.56 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر، نحو 34.396 ألف جنيه (1833 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) ة نحو 7742 جنيها (412.49 دولار).