"مؤتمر عالمي" يتبنى قرار حق فلسطين في ترددات الجيلين الرابع والخامس

تبنى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ITUWTDC 2022 في ختام أعماله، اليوم الأربعاء، في عاصمة رواندا كيجالي، بالإجماع القرار رقم 18 الخاص بدولة فلسطين الذي يدعو إلى تقديم المساعدة العاجلة لفلسطين للحصول على موارد طيف الترددات الراديوية المطلوبة وإدارتها لتشغيل شبكات الجيل الرابع والخامس، وذلك لمعالجة القضايا الفنية والتغلب على تحديات إدخال التقنيات الجديدة.

كما دعا القرار إلى المزيد من تعزيز المساعدات التقنية المقدمة إلى فلسطين لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا ضرورة تنفيذ مشاريع الصحة الإلكترونية والتعليم والحكومة الإلكترونية وتخطيط وإدارة الطيف الترددي .

ويحتوي القرار على تقديم تقرير فني دوري عن التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في هذا القطاع، وتطوير البنية التحتية، وتقييم تأثيرها على تطوير هذا القطاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة الى تكليف مدير قطاع التنمية لتقديم تقرير إلى مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بشكل سنوي عن التقدم الذي أحرزه لتنفيذ هذا القرار، منوهًا الى الآليات المستخدمة للتعامل مع الصعوبات المتزايدة .

وفي كلمته، أوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، أن الإجماع على القرار الفلسطيني جاء كجزء من عمل الاتحاد لربط غير المتصلين بالخدمات، ولمساعدة الشعب الفلسطيني في إدارة الترددات والنهوض بنشر تقنية الجيلين الرابع والخامس 4G و5G، مشيدا بالعمل والتفاني لوصوله لهذه الخدمات.

بدورها، شكرت وزيرة تكنولوجيا المعلومات في رواندا بولا انغابير جميع المندوبين الذين عملوا على القرار رقم 18 الخاص بالمساعدة التقنية لفلسطين، مؤكدةً جدية وتفاني العمل لربط غير الموصولين بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن فلسطين حصلت على هذا القرار بعد مشاركة فاعلة وعمل مكثف من قبل الوفد الفلسطيني بقيادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ومدير عام الاتصالات والعلاقات الدولية في الوزارة ليث دراغمة، ونائب مدير عام التراخيص محمد قناديلو، ورئيس الشؤون التنظيمية في شركة "أوريدو" أسامة القواسمي، ومدير إدارة العناية بالزبائن والشؤون التنظيمية في شركة "جوال" مأمون الفارس، ومدير الشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات الفلسطينية رامي العالول، وخبيرة الشؤون التنظيمية ربى الشيخ، إلى جانب طاقم من وزارة الاتصالات ممثلا بمستشار الوزير عهود جرار، ومدير دائرة ضبط الجودة فاطمة الضميدي، وأمل خير الدين من الإدارة العامة للاتصالات.

يذكر أن هذا المؤتمر العالمي يُعقد كل أربعة سنوات، وتشارك فيه فلسطين بهذا القرار، والتي كان آخرها عام 2017 في الأرجنتين، ويستعرض المؤتمر الإطار التنظيمي الدولي للاتصالات الراديوية المتمثل في لوائح الراديو، لمراعاة التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات وضمان إتاحة خدمات راديوية تحظى بثقة الجميع في كل مكان وفي كل لحظة مما يمكّن المستخدمين من العيش والسفر بأمان والتمتع بالاتصالات الراديوية عالية الأداء.