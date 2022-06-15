"الأوقاف" : تم "تفييز" معظم جوازات الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة

أعلن مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، عادل صوالحة، مساء اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، أنه تم "تفييز" معظم جوازات الدفعة الأولى من حجاج القطاع.

وأضاف الصوالحة في تصريح صحفي، أنه تم تفييز الدفعة الأولى من جوازات سفر الحجاج والتي تبلغ 1014 جوازاً، وما تم رفعه والموافقة عليه 928 جوازاً.

وتابع: "الآن نقوم باستخراج هذه التأشيرات وطباعتها، والجزء المتبقي غدًا سيتم نقله للقاهرة ومن ثم تفييزها يوم السبت أو الأحد".

وأكّد أن كل الترتيبات اللوجستية لنقل الحجاج جاهزة ومؤمنة، من غزة إلى القاهرة ثم إلى الديار الحجازية.