الاحتلال يقتحم الخليل واندلاع مواجهات بالمنطقة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية، واعتلت أسطح المحال التجارية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال الآلاف.