"واعد": الاحتلال يقرر توجيه 14 تهمة للأسير الحلبي دون أي دليل إدانة

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022: إن المحكمة الصهيونية في بئر السبع في الداخل المحتل، تقرر إدانة الأسير الفلسطيني من قطاع غزة محمد الحلبي في 14 تهمة دون توجيه أي دليل إدانة واحد.

وأوضحت جمعية واعد في تصريح صحفي صدر عنها، أن المحكمة قررت تأجيل الحكم إلى السابع من الشهر القادم لتصل عدد جلسات محاكمة الحلبي إلى 171 جلسة.

وأشارت إلى أن ما يمارس بحق الأسير محمد الحلبي من قبل المحكمة الصهيونية الصورية من إجراءات هزلية تؤكد مجدداً أن الاحتلال ومحاكمه أداة بيد الأجهزة الأمنية الصهيونية، وكل منظومة القضاء لا قيمة لها.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير محمد الحلبي (44 عاماً) بتاريخ 15 يونيو / حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوماً، ويقبع حاليًا في معتقل "ريمون" بظروفٍ قاسية.