موجة حر "قاتلة" تضرب أمريكا.. هذه تفاصيلها!

تستعد أجزاء كبيرة من الغرب الأوسط وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة لموجة حر قد تكون "خطيرة ومميتة"، بدأت أمس الثلاثاء، مع درجات حرارة قد تصل إلى مستويات قياسية في بعض الأماكن وتتحد مع الرطوبة لتجعل الشعور بها وكأنها 100 درجة أو أكثر.

ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 100 مليون شخص بحلول منتصف الأسبوع المقبل، وشددت السلطات على السكان بأن يحافظوا على أجسامهم رطبة، والبقاء في منازلهم ما دام ذلك ممكنا، وتوخي الحذر من المخاطر الصحية لارتفاع درجات الحرارة.

وتسببت العواصف القوية في هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة للعديد من المناطق المتضررة يوم الاثنين، وظل أكثر من 400 ألف شخص دون كهرباء حتى ظهر أمس الثلاثاء.

وصدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إلينوي وإنديانا جنبا إلى جنب مع أجزاء من جنوب ميشيغان وشمال غرب أوهايو، ويستمر العمل بها من الثلاثاء حتى مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت خدمة الطقس: إن قيم مؤشر الحرارة - التي تأخذ في الاعتبار درجة الحرارة والرطوبة النسبية وتشير إلى درجة الحرارة في الهواء الطلق - يمكن أن تقترب من 105 درجات.

وكتبت خدمة الأرصاد الجوية أن "الشمس الساطعة اليوم ستجعل الطقس أكثر سخونة، ولن يكون هناك الكثير من الراحة لمن ليس لديهم مكيفات هواء حتى مساء الأربعاء".

تم وضع جزء كبير من جنوب شرق ميشيغان ضمن نطاق مراقبة "الحرارة المفرطة" من الأربعاء حتى صباح الخميس، حيث من المتوقع أن تتحرك الكتلة الدافئة شرقا. كما صدر تحذير من الحرارة المرتفعة، يمتد من أقصى الشمال مثل ويسكونسن نزولا إلى فلوريدا بانهاندل على ساحل الخليج.