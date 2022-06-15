الاحتلال يسلم 9 اختبارات وقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الاربعاء، 9 اخطارات وقف عن العمل والبناء لمواطنين في قرية مردا شمال سلفيت.

وقال نصفت الخفش رئيس مجلس قروي مردا، إن سلطات الاحتلال سلمت سبعة اخطارات وقف العمل والبناء لمنازل، في المنطقة الغربية والجنوبية من البلدة بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة (ج) .

واضاف ان الاخطارات التي تم تسليمها تعود ملكيتها لكل من احمد عبد القادر سعيد ، حسين حسن سعيد منزل ومحل تجاري ،ثائر حسين سعيد، وائل احمد حجير، علاء عبد الفتاح سعيد، محمد عوض ابو الهيجاء، نصفت ناجي ابو بكر، بسام عمر.

وتابع رئيس مردا: " لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بمتابعة هذا الاعتداء مع المؤسسات المسؤولة"، مشيرًا إلى ان مركز القدس للمساعدة القانونية يتابع موضوع الاخطارات التي تم توزيعها سابقا، وسيتم التواصل لمتابعة ما تم تسليمه اليوم،