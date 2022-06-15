صحة الاحتلال تُسجل خامس إصابة بـ "جدري القردة"

أعلنت وزارة صحة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، عن تشخيص خامس حالة مُصابة بجدري القرود.

وقالت الصحة: إن "إسرائيلي" يبلغ من العمر 30 عاماً وصل إلى المستشفى ولديه أعراض مرض جدري القرود بعد عودته من رحلة في الخارج، وثبت ذلك بعد تعرضه لفحوصات.

ودعت الصحة المرضى المصابين بالحمى والطفح الجلدي وعادوا من الخارج، أو كانوا على اتصال بأي شخص يشتبه في إصابته بالمرض بالخضوع للفحوصات.

وينتقل فيروس جدري القرود من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الوثيق مع الآفات (الطفح الجلدي) وسوائل الجسم والمواد الملوثة مثل الفراش.

ويعد تناول اللحوم غير المطبوخة بشكل كافٍ والمنتجات الحيوانية الأخرى للحيوانات المصابة أحد عوامل الخطر المحتملة، ويمكن أن تتراوح فترة حضانة جدري القرود من 5 إلى 21 يومًا.