محكمة الاحتلال تؤجل النظر بقضية إعدام الشهيد عبد الرحمن قاسم

أجلت محكمة الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، النظر في قضية المطالبة بفتح تحقيق في ظروف إعدام الشهيد عبد الرحمن قاسم من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك إلى التاسع عشر من تموز المقبل.

وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة المكلف من قبل عائلة قاسم لمتابعة ملف التحقيق في ظروف إعدام نجلها: "بعد جلسة استمرت نصف ساعة، حصلت على قرار بتصوير ملف قضية إعدام الشهيد قاسم، لتقديم استئناف ضد قرار المحكمة بإغلاق الملف".

وأضاف، أن القاضية أصدرت قرارا بمنح طاقم المحامين كامل ملف القضية خلال أسبوعين، وحددت التاسع عشر من تموز المقبل موعدا لإعادة النظر في القضية.

وتابع ديبة، طالبت المحكمة خلال الجلسة بإصدار قرار بالتحقيق مع طواقم "نجمة داوود الحمراء" التي وصلت إلى مسرح الجريمة التي فيها إعدام الشاب قاسم بعد الوفاة بثماني دقائق، وهذ عكس ادعاء نيابة الاحتلال أن سيارة إسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، قدمت العلاج له، وبعد أن طلبنا تقرير الاسعاف تبين أن طواقمها وصلت بعد الوفاة بثماني دقائق، وهذا ما كشفه تشريح جثمان الشهيد، وتبين أن سبب الوفاة النزيف الداخلي وعدم تقديم العلاج اللازم للشهيد.

وكان الشاب عبد الرحمن قاسم (22 عاما) ارتقى برصاص شرطة الاحتلال، قرب باب القطانين أحد أبواب مدينة القدس المحتلة، في السابع من آذار الماضي.