منظمة الملكية الفكرية تدعم حقوق الملكية في فلسطين

أكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، اليوم الأربعاء، استمرار الدعم الفني لدولة فلسطين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

واعتبر تانغ خلال لقائه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، بحضور السفير والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، على هامش المشاركة في المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، أن حماية الملكية الفكرية أداة للنمو الاقتصادي.

ورحب بالجهود الفلسطينية التي تبذل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

ولفت دارين تانغ إلى استمرار المنظمة في دعمها لفلسطين خاصة في مجال التوعية وتدريب المنشآت الصغيرة والقطاع الخاص وتدريب الأكاديميين والقطاع الخاص على مواضيع المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.

بدوره، أعرب العسيلي عن شكره وتقديره على الدعم الفني المقدم لفلسطين خاصة في تطوير البيئة القانونية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والتحكيم في الغرف التجارية.

وشدد على أهمية حماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، علاوة على بناء القدرات والتوعية حول الملكية الفكرية.