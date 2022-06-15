برشلونة يتأهب لتقديم عرضه النهائي إلى بايرن ميونخ

ذكر تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن برشلونة الإسباني، يستعد لتقديم عرض جديد لبايرن ميونخ من أجل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عرض برشلونة الجديد للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما وهداف الدوري الألماني (بوندسليجا) قد يتم تقديمه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت تقارير أن عرض برشلونة الأول وصل لما يقرب من 32 مليون يورو شاملا المتغيرات، واعتبره بايرن غير لائق. ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي.



وأكد بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، أنه في غضون أيام قليلة سيقوم برشلونة بإرسال العرض الجديد، وشدد على أنه سيكون نهائيا ولن يكون هناك مجال لتحسينه.



وأوضحت الصحيفة، أن قيمة العرض ستكون 32 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.



وأكد مسؤولو بايرن أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده الذي يمتد لعام كامل.



ولكن المهاجم البولندي قال إن رحلته مع بايرن انتهت بعد أن قضى به 8 سنوات، وأنه يريد "المزيد من الانفعالات والمشاعر في حياتي"، ويبدو أن قيادات النادي جاهزة لرحيله إذا كان العرض مناسبا.



ولا توجد أي تصريحات علنية مؤخرا، ووفقا ل"بيلد" فإن ليفاندوفسكي اتفق مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في مكالمة هاتفية على عدم تصعيد التوترات.