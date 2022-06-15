أين يوجد اللوح المحفوظ_ ما هو اللوح المحفوظ، وضعنا لكم في هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن اللوح المحفظوظ وما هو اللوح المحفوظ وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى بشكل دائم ومستمر عبر محرك قوقل العالمي، خاصة وأن اللوح المحفوظ هو أحد المصطلحات التي وردت في العقيدة الإسلامية، لذلك وضعنا لكم هذه المقالة للنوضح لكم ما هو اللوح المحفوظ.

ما هو اللوح المحفوظ

ما المكتوب في اللوح المحفوظ

يعتبر سؤال ما هو اللوح المحفوظ من الأسئلة الدينية التي ورد ذكرها في بعض مصادر التشريع سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية، والجدير بالذكر على أن اللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير المخلوقات التي خلقها في الأرض، قبل أن يخلقهم، وقد أخبر الله عز وجل عن هذا الكتاب قوله تعالى: ( وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍۢ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍۢ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا في كِتَٰبٍۢ مُّبِينٍۢ)، وسنتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

وصف اللوح المحفوظ

أين يوجد اللوح المحفوظ

هناك الكثير من الاختلافات حول توصيف اللوح المحفوظ، وذلك حسب المفسرين المسلمين، والجدير بالذكر على أنه جاء في كتاب فتح الباري (ان اللوح المحفوظ هو فوق العرش)، وقد ذكر القرطبي عن ابن عباس أن: “اللوح من ياقوتة حمراء، أعلاه معقود بالعرش، وأسفله في حِجْر ملك يقال له ماطريون… ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة)، وعن أنس أنه قال: (إن اللوح المحفوظ هو في جبهة إسرافيل).

وعن مقاتل أن: (اللوح المحفوظ عن يمين العرش)، وقد ذكر الأصبهاني عن سعيد بن جبير أنه قال أن “اللوح من ياقوتة وانا اقول كان من زمرد، كتابتها من الذهب، وكَتَبَها الرحمن عز وجل بيده، وسمع أهل السماوات صرير القلم)، والجدير بالذكر على أن السيوطي قد ذكر عن ابن عباس (أن خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة مائة عام) ، أم ابن كثير فذكر فقد عن ابن عباس أن ( اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء ).

وصف اللوح المحفوظ في القرآن الكريم

كم عدد الملائكة الذين يحرسون اللوح المحفوظ

بعدما تعرفنا على ما هو اللوح المحفوظ، بالتالي فإن لفظ اللوح المحفوظ قد جاء ذكره في بعض آيات القرآن الكريم، والتي قد جاء من ضمنها الاتي:

قال الله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ}.

قال الله تعالى: {مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍۢ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ}.

قال الله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ).

قال رسول الله: “كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض”

وصف اللوح المحفوظ في السنة النبوية

اللوح المحفوظ PDF

وعند الحديث عن ما هو اللوح المحفوظ، فقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي دلت على ذكر اللوح المحفوظ، والتي قد جاء منها الأحاديث الآتية:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ”.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتابًا قَبْلَ أنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: إنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهو مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ”.

نسب إلى ابن عباس أنه قال: “اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك، كتابه نور، وقلمه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء: يرفع وضيعاً، ويضع رفيعاً يغني فقيراً ويفقر غنياً، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء لا إله إلاَّ هو.”

روى البخاري في صحيحه عن النبي: (كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض). قال الحافظ ابن حجر “أن المراد بالذكر هنا: هو اللوح المحفوظ

هل تطلع الملائكة على اللوح المحفوظ

وفي نهاية مقالنا أين يوجد اللوح المحفوظ_ ما هو اللوح المحفوظ، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح ويشرح لكم اللوح المحفوظ.