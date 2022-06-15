تفاصيل قصة فصل الطالبة لولو عادل الشايجي في الأردن بتهمة الغش

تفاصيل قصة هاشتاق نطالب بحق لولو عادل الشايجي على تويتر في الاردن ، وقد أحدثت قصة الطالبة لولو الشايجي ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 15-6-2022 وسط تفاعل كبير من مستخدمي المنصات الرقمية على القصة التي باتت حديث الشارع ، فيما يبحث آخرون عن التفاصيل عبر محركات جوجل الشهير وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى توضيح الامر في هذه السطور .

وقد رصد الفريق في الساعات الأخيرة عمليات بحث عن تفاصيل قصة هاشتاق نطالب بحق لولو عادل الشايجي على تويتر فيما لا يزال الكثير من الأشخاص يبحثون عن تفاصيلها ، كما أن فريق الموقع قام بوضع التغريدات التي علق عليها الجمهور في هذه المقالة وعلى النحو التالي:

قصة هاشتاق نطالب بحق لولو عادل الشايجي

وبحسب ما تم تداوله، إذ أنه تعود قصية هاشتاق نطالب بحق لولو عادل الشايجي إلى انه تم الافتراء على الطالبة بالغش من قبل تدوير مدرسة اليرموك من قبل مديرة مدرسة جمانة بنت ابي طالب وتقول انها حاملة لسماعة غش ولكنها لم تحمل سماعة ولم تغش وحدث الآتي.

تفاصيل نطالب بحق لولو عادل الشايجي

هاشتاق نطالب بحق لولو عادل الشايجي

حساب عايشة كتب :" القانون مو بكيفج اطبقينه على اي اساس مسكتي البنت وفتشتيها تفتيش ذاتي وحسستي عليها جدام البنات ودخليتها الحمام وجرديتها من ملابسها ولا لقيتي عليها دليل ولا رفعتي محضر الغش دعوة المظلوم ما في بينها وبين ربي حجاب وانت مربيه اجيال ولا شفنا من التربية شيء #نطالب_بحق_لولو_عادل_الشايجي".

المحامي مطلق الهضيبان علق : من مقتضيات العدالة تناسب العقوبة مع الجرم، يجب الطعن على لائحة الغش التي تعطي الطالب حرمان من جميع المواد لأنه غش في احدى المواد ، طالب الثانوي حدث والحدث لا يطبق عليه قانون الجزاء اذا ارتكب جريمة فكيف تساوي لائحة الغش الحدث مع غير الحدث في المسائي؟!".

يعني الحين مسوين تدوير عشان تمنعون الغش بس الواضح قاعد يصير ظلم بشكل مو طبيعي اعتقد هذي اكثر سنه عطيتو الطلاب محضر غش شتسوى عليكم دعوة المظلوم توديكم بداهيه ؟ حسبي الله ونعم الوكيل #نطالب_بحق_لولو_عادل_الشايجي #حرمان_الطالبة_ليل_عيد — عـاليه (@aamenezi) June 15, 2022

عمار العبدالله علق : تلفيق محضر غش بدون سبب وحرمانهم من التظلم على هذا القرار.. فساد وتخبطات في قرارات الوزارة وصل لي ضياع مستقبل الطلبة وطموحهم، نطالب الوزير بحق الطلبة المظلومين والتحقيق بالموضوع! مستقبل الطلبة وطموحهم مسؤوليتك!".

الديم علق على هاشتاق نطالب بحق لولو عادل الشايجي : "اذا انتوا مو قد هالمهنة لا تدشونها ياحىقارى مرضى نفسيين ويفرغون عقدهم النفسيه عالطالبات، يا كثر مايصير بالمدارس ظلم للطالبات من ابلات ووكيلات ومديرات عسى الله لايوفقهم لا دنيا ولا اخره ويشوفونها بعيالهم".