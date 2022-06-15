جرافات الاحتلال تهدم منزلاً فلسطينيًا في القدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً لعائلة فلسطينية في شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً لعائلة الجعبري في بلدة بيت حنينا شمال القدس، مشيرةً إلى أن الاحتلال تركت العائلة بلا مأوى.

من جهته، أفاد رئيس المجلس القروي نصفت الخفش، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بوقف البناء في 7 منازل في قرية مردا شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الخفش في تصريح صحفي: إن "قوات الاحتلال سلمت كلا من أحمد عبد القادر، وحسين حسن، وثائر حسين، ووائل حجير، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد عوض أبو الهيجاء، ونصفت ناجي إخطارات بوقف البناء في منازلهم غرب القرية وجنوبها".

وأضاف أن الإخطار جاء بعد مزاعم إسرائيلية بأن البيت غير مرخص.



