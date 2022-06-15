الاحتلال يوجه اتهامات مزعومة ضد الأسير محمد الحلبي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن محكمة بئر السبع المركزية "الإسرائيلية" اتهمت الأسير الفلسطيني من قطاع غزة محمد حلبي عضو مؤسسة الرؤيا العالمية بغزة، بارتكاب سلسلة من الجرائم الأمنية.

وبحسب موقع "والا"، فإن المحكمة وجهت إلى الحلبي، الذي دخل عامه السابع في الاعتقال، عدة تهم منها الانتماء إلى "حماس" ومساعدتها في الحرب والاتصال بوكيل أجنبي، إضافة إلى ارتكاب جرائم أسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير محمد الحلبي (44 عاما) بتاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوما، ويقبع حاليًا في معتقل "ريمون" بظروفٍ قاسية.

وبحسب مزاعم إسرائيلية، فإنه جرى توجيه تهم إلى الحلبي تتعلق بتحويل ملايين الدولارات المخصصة للمساعدات التنموية إلى مجموعات مسلحة في قطاع غزة.