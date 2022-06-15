"داخلية غزة" تنشر اسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (16 يونيو)

وقالت الوزارة في تصريح صحفي "إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: السادسة والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/25)، بالإضافة لكشف الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23)، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين رقم (2022/25) هنــــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23) هنــــــــــــــا