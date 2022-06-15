تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بـ"كورونا" في "إسرائيل"

سجلت وزارة "الصحة الإسرائيلية"، اليوم الاربعاء، 7,661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين سجل ارتفاع بعدد الإصابات الخطيرة من 106 الى 119 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية نحو 34%، لكن يمكن الإشارة أنه من الممكن أن يكون عدد الإصابات أعلى بسبب أن الكثيرين يكتفون بالفحوصات البيتية، في المقابل مؤشر انتشار العدوى سجل انخفاضًا وبلغ حاليًا 1.46، وفق بيانات صادرة عن "الصحة الإسرائيلية".

وقال منسق كورونا في وزارة "الصحة الإسرائيلية"، بروفيسور سلمان زرقا، إن المتحور الجديد BA5 أصيب به 50% من المرضى حاليًا، وهو مرض خفيف نسبيًا بين الشبان، لكننا نشهد ارتفاعًا بالعلاج في المستشفيات.

وأضاف زرقا: "الأولوية هي الحفاظ على الفئة السكانية في خطر وأبناء جيل 60 فما فوق، BA5 بات يحتل مكانا وتزداد قوته وسيكون المتحور الأهم.

في حين أن التطعيم كان فعالًا مع متحور دلتا بنسبة 90% ومع اوميكرون 30% لكنه أقل بكثير مع المتحور الجديد".