من هو بدر المطوع عميد لاعبي العالم - بدر المطوع وش يرجع، بدر المطوع ضجة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بحثاً عن اللاعب الكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم للمرة الثانية بعد خوضه المباراة الدولية رقم 196 أمس الثلاثاء ضد منتخب الأردن في تصفيات كأس آسيا، لذلك وتماشيا مع عمليات البحث التي تجرى وضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن بدر المطوع وتفاصيل سيرته الذاتية وكذلك المعلومات التي يبحث عنها المتابع والزائر العربي والكويتي وغيره في العالم.

الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم

وأصبح بدر المطوع كابتن منتخب الكويت لكرة القدم عميد لاعبي العالم بخوضه المباراة الدولية رقم 196 اليوم الثلاثاء ضد منتخب الأردن في تصفيات كأس آسيا.

وذكر حساب كأس العالم باللغة العربية على تويتر أن المطوع البالغ من العمر (37 عاماً) هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ.

وتخطى المطوع رقم الماليزي سه تشين آن 195 مباراة، ويأتي في المرتبة الثالثة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ189 مباراة دولية.

وخاض المطوع المباراة الدولية الأولى له في 4 أيلول/ سبتمبر من عام 2003، حين كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاماً فقط، بمواجهة سنغافورة على الملعب الوطني في سنغافورة ضمن تصفيات كأس آسيا 2004.

ويومها قاد الكويت للفوز بنتيجة 3-1 وسجّل هدفاً في ظهوره الدولي الأول بالقميص الأزرق.

ولعب المطوع في كأس آسيا 2004 إلى جانب نسختي 2011 و2015.

وكما خاض تصفيات كأس العالم 2006 و 2010 و 2014 و2018 قبل أن يُشارك مؤخراً في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

كم راتب بدر المطوع؟

وفشلت صفقة انتقال المهاجم الكويتي بدر المطوع من نادي القادسية الكويتي إلى الأهلي السعودي، بعد أن تمسك المطوع باستلام رواتب عمله الحكومي لمدة اربعة اشهر فترة الإعارة وهي 6 الاف دينار كويتي (80 ألف ريال سعودي)، على الرغم من أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد سلّم اللاعب خطاباً رسمياً يفيد بتفريغه من عمله العسكري لمدة أربعة أشهر بلا مستحقات مالية وبشكل قانوني.

مفاوض الأهلي فهد بارباع تواجد في الكويت منذ ثلاثة أيام وعرض على إدارة القادسية أربعة ملايين لإعارة المطوع الذي رشح مرتين متتاليتين لجائزة أفضل لاعبين آسيوي.. وكان من المؤكد استلام اللاعب 150 ألف دولار كراتب شهري مع الفريق الأخضر فيما تغيرت بوصلة مفاوض الأهلي لمفاوضة المهاجم الدولي يوسف ناصر بعد فشل انضمام المطوع.

كم مباراة لعب بدر المطوع؟

وفي مقالنا من هو بدر المطوع عميد لاعبي العالم - بدر المطوع وش يرجع، سنذكر لكم كم مباراة لعبها عميد لاعبي العالم الكويتي بدر المطوع ، فقد لعب 196 مباراة دولية

عميد لاعبي العالم 🔥



196 مباراة دولية مع @KuwaitFA 🇰🇼@bader_almotawaa هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ 👏 pic.twitter.com/iEcw2vnljq — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 14, 2022

كم يبلغ طول بدر المطوع؟

1.75 م

كم هدف سجل بدر المطوع؟

من هو بدر المطوع عميد لاعبي العالم - بدر المطوع وش يرجع، إنضم الموهوب بدر المطوع لمنتخب الكويت الأول في نفس العام الذي إنتقل فيه للفريق الأول لنادي القادسية عام 2003، وخاض معه 98 مباراة دولية سجل خلالها 52 هدفا.

بإذن الله يوم الأربعاء القادم أول مباراة لنا في تصفيات كأس آسيا نتمنى حضوركم و دعمكم و دعائكم 💙🇰🇼 pic.twitter.com/EHjYwjHXMr — bader al motawaa (@bader_almotawaa) June 6, 2022

بطولات بدر المطوع



فاز بدرالمطوع بلقب الدوري مع نادي القادسية بسبعة ألقاب أعوام، 2003، 2004، 2005، 2009، 2010، 2011 و 2012. فاز بلقب كأس السوبر الكويتي مرتين عامي، 2009 و 2011.

كم وزن بدر المطوع؟

73 kg