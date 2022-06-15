"مهجة القدس": محكمة سالم تصدر حكماً بحق الأسير طارق زكارنة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، أن ما تسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد طارق محمد سعيد زكارنة (30 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي 26 شهرًا وغرامة مالية قدرها 5000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/08/2020م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها بتهمة التخطيط للقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير طارق زكارنة ولد بتاريخ 23/02/1992م، وهو متزوج ولديه طفل واحد، ويقبع حاليًا في سجن مجدو.

