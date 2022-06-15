أفضل وأجدد رسائل عيد الأضحى المبارك 2022

أجمل بطاقات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022-يترقب المسلمون في جميع انحاء العالم عيد الأضحى المبارك موسم 2022- 1413، لتبادل التهاني والتبريكات بأجمل رسائل sms والترويح عن النفس من خلال المعايدات واداء الطقوس الدينية، ويعتبر العيد الثاني بالنسبة للمسلمين بعد عيد الفطر السعيد، حيث يحرص المسلمون على الاحتفال به من خلال ارسال الرسائل للأهل والأصدقاء والأحباب، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر وعرض أجمل بطاقات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022 .

أجمل بطاقات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022

ينتظر المسلمون في كافة انحاء العالم العيد، بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك لكي يتبادلون عبارات التهنئة بين أصدقائهم وأحبابهم، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا اجمل عبارات التهنئة لعيد الاضحى المبارك، وذلك ليتم مشاركتها بين الجميع وتعم الفرحة والسعادة، وكل عام وانتم بخير.

ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أجمل رسائل عيد الاضحى المبارك 2022-1413 2021 - 1442 والتي تضم تهاني دينية وأخرى اجتماعية.

اجمل رسائل عيد الأضحى المبارك 2022

قبل الزحمة .. والرز واللحمة … حبيت أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

لأحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر.

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد.

أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة.كل عام وأنت بـ1000 خير.يا أحلى قلب بالدنيا.

ابارك لك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه.

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك بالعيد لا تحرمني منها رجاءً.

هلت الاعياد وبينهم افضل .. عيد الاضحى .. مبارك عليكم.

حتشوف اللحمة وتنساني بعدين ترجع تترجاني متخافش ناوي اسامحك ما انت في قلبي ووجداني.

شفت الخروف بيحصله ايه؟ لما بيضحوا بيه”.. ده حالي لما العيد يقرب وانت لسه بعيد.

العيد داخل وأكيد ح نضحّي ح يصعب علينا فراقك.

سلة بخور وعود وعيد الأضحى عليك يعود معطّر بريحان وورود.

جمّل الله عيدكم بالسّعادة والمسرات يّافرحة العيد انتم ” كل عام وانتم بخير “

كل عام وأنتم وكل أحبائكم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات

دُمتم للمكان والزمان أنساً وضياءً ودُمتم بـ فرح لا ينطَفيء وكُلُ عآم وانتمْ بصحة وأفراح ومسَرات

ربي يحفظ الغاليين من عذال العيد وحساده .. ويقبل منا ومنهم صالح العمل والعباده .. وعسانا وعساكم من عواده

مساء العيد مساء الورد .. مسائك عطر يا ماي الورد .. امسيك بليلة العيد واهديك باقة ورد .. واتمنى لك ايام مليانه بالفرح والخير .. وكل عام اونت بالف الف خير

جعل الله عيدكم فرحة .. بأعمال قُبلت وذنوب مُحيت ودرجات رُفعت ورقاب عُتقت “عيدكم سعيد “.

أجمل رسائل عيد الأضحى للتهنئة 20212022

تضيق شرايني وتنسد جميع أوردتي وتختنق أصوات أهاتي، عندما يراودني شعور أنّ العيد سيأتي ولن تكون بقربي.

قبل زحمة السير الشديدة وقبل رسائل الغير العديدة أرسل لك رسالتي والإرسال لسة بخير كل عام وانت بأتم الخير يا صاحب الخير.

أهنئكم بالعيد المبارك، وأسأل الله القدير أن يجعل أيامكم كلها عيد، ويعطيكم عمر مديد، وكل عام وأنتم بخير وعيش هنيء سعيد.

تقبل الله طاعتكم، وأتم عليكم فرحتكم بالعيد و أسعدكم بالحج أنعم عليكم بنعيم الجنة وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم.

يا رائحة الزهور والريحان، اذهبي لضيوف الرحمن، في يوم الحج عسى الله يعطيهم الغفران، فالعيد ويوم الحج معا يجتمعان، للعبادة والسعادة لا يفترقان، ربي يجعله عيد مليء بالرحمة والأمان.

بكل نقطة مطر بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهني أغلى الناس بقدوم العيد يا أقرب البشر.

ادام الله لكم الأعياد دهورا والبسكم من تقواه نورا و عيد أضحى مبارك على الجميع. أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك حبيبى جواب أنت عنوانه، أهنيك مقدما بالعيد وأيامه.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط. العيد يكون ثلاثة أيام أو حتى خمسة أيام لكن بوجودك يا حبيبي صارت أيامي كلها أعياد.

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك .

قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك . تقبل الله منا ومِنكم صالح الأعمال وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن فيقول اذهب.

اجمل رسائل عيد الأضحى 2022

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم . الديرة، وطيورها، وشمسها، وبحورها تقول مُبارك عليك العيد يانورها .

أجمل ما فى العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات، كل عيد أضحى وأنت في أحسن حال.

اقترب علينا العيد، وطيفك على البال بيزيد جعله الله مباركاً عليك أينما كنت يا أطيب حبيب.

يا عقد من الماس يامن يجاورك القمر أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك. باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير.

الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ودي أقولك،كل عام وإنت بخير وإنت قريب وأخذك بالاحضان .

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه .

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي واحطها بايديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.

عيد الأضحى في السنة مرة، لذلك حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس اللامع، وأقولك كل عام وإنت بخير يا مصدر الرقة والإحساس.

كل عام وانت الى الرحمن اقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر.

ياعسى عيدك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك. أطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

اجدد رسائل عيد الأضحى 2022

جيت لك يسبقني الشوق، لوصلك وقربك ياللي بقربك تكتمل فرحة أعيادي معك يا أطيب الناس.

ياعسى هالعيد، دايم يعود بالفرح قلبك ويزهر بدنياك لأن الغلا والشوق دايم يزيد لمنهم بالطيب والجود شرواك. اباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه.

أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي قبل ما تنطبع بوسات العيد حبيت أكون أول إنسان يطبع على خدك البوسه لاهنئك بكل شوق ولهفة.

أحلى ما فى العيد العيديه والأحلى أنها تكون منك هديه عيدك مبارك قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد أضحى سعيد يا أغلى الناس.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع قوي يُنير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير يا وجه الخير.

حان طار يالعيد وقلت اهنيك ياللي وجودك بحياتي وبسمتك عيدي.

تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتكم وتتسابق الاقلام لتنثر حبر مودتها إليكم وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم. تسبق الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء بعيد اضحى سعيد وعمرا بالفرح يزيد.

مع كل نسمة هوا تمر عليك اقول مبارك عليك العيـــد. كل عام وانت معايا من كل قلبي عن ڪل شي جيت انثر أشواق المحبة.















