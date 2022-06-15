وقفة عرفة 2022 بالتاريخ الهجري والميلادي- موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية

أقل من شهر يفصلنا عن موعد وقفة عرفة 2022 بالتاريخ الهجري والميلادي، لذا يسأل الناس عن موعد وقفة عرفة 2022 بالتاريخ الهجري والميلادي، وموعد وقفة عرفات، والتي توافق التاسع من ذي الحجة، قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك، فعيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين، ويطلق عليه كثير من المسلمين” العيد الكبير “، لذا يقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد وقفة عرفة 2022 بالتاريخ الهجري والميلادي.

موعد وقفة عرفة 2022 بالتاريخ الهجري والميلادي

ويتميز عيد الأضحى بعدد من المظاهر السائدة بين عموم المسلمين والمجتمعات العربية، ومنها تأدية صلاة العيد في المساجد، وتكبيرات العيد، وذبح الأضاحي، وزيارة الاقارب والأرحام، وتقديم المسلمين التهاني لبعضهم البعض .

وفي هذه الأيام، يتحضر المسلمون في كل مكان لاستقبال العيد الكبير، حيث يطرحون التساؤلات حول موعد وقفة عرفة، وموعد صلاة العيد، وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بعيد الأضحى المبارك .

موعد وقفة عرفة 2022

أصدرت دائرة الأرصاد تقريرها حول موعد وقفة عرفة، وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن يوافق وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 31 أغسطس من العام 2022، وهو اليوم التاسع من ذي الهجة حسب التقويم الهجري .

ويوم عرفة، أو وقفة عرفة، يقف حجاج بيت الله الحرام فيه على جبل عرفة حتى أن تغيب الشمس، من أجل القيام بالركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، حيث يتضرع المسلمون على جبل عرفة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات، راغبين بمغفرة ذنوبهم، وعتق رقابهم من النار، ولا يقتصر الدعاء على الحاج فقط، بل يتوجهون غلى الله بالدعاء إلى أهلهم وأقاربهم، وأولادهم، فالوقوف بعرفة فرصة عظيمة لكل مسلم، وتكون أبواب السماء مفتوحة .

أما المسلمون من غير الحجاج في جميع أنحاء العالم، يصومون يوم عرفة، ابتغاء لوجهه سبحانه وتعالى، وفوزا برضاه وثوابه العظيم .

من فضائل يوم عرفة 2022

يرغب الكثير من المسلمين في التعرف على فضائل يوم عرفة بعد معرفة موعد يوم عرفة لهذا العام. هناك فضائل كثيرة تميز هذا اليوم عن غيره من أيام السنة عند المسلمين، وفيما يلي بعض منها.

يعتبر يوم عرفة من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله فيها بقوله (وعشر ليال)، كما روى عن الصحابي ابن عباس مترجم. القرآن.

نزلت كلمة الله “اليوم أكملت لك دينك، وأتممت لك نعمتي، وأسلمت لك”.

يتكاثر المتحررين من النار في هذا اليوم، كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك قوله (ما عاد فيه الله عبداً من النار إلا يوم عرفة). . “

الله عز وجل يتفاخر بأهل السماء مع أهل الأرض يوم عرفات. حيث روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله يفخر بأهل عرفات بأهل السماء).