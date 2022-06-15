لأول مرة منذ 24 عاماً ..الين الياباني ينخفض أمام الدولار

تراجعت العملة الوطنية لليابان إلى أدنى مستوياتها في 24 عامًا وتم تداولها لفترة وجيزة عند 135.6 ين مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، حيث استمرت الأسهم في الانخفاض وسط توقع تشديد نقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة التضخم ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الين سارع من انخفاضه في الصباح إلى 135.6 مقابل الدولار الأمريكي وسط توقعات بتوسيع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

انخفض مؤشر نيكاي المكون من 225 إصدارا بمقدار 303.7 نقطة إلى 26326.16 منذ يوم الثلاثاء، وفقد حوالي 1.14%، بينما خسر مؤشر Topix حوالي 1.20%، أو 22.52 نقطة، وبلغ متوسطه 1.855.93 خلال نفس الفترة، وفقًا للتقرير.

كانت صناعات النفط والفحم والغاز، فضلاً عن التعدين والطاقة الكهربائية، من بين المجالات التي سجلت فيها الأسهم أعلى انخفاض.

على وجه الخصوص، خسرت شركة التنقيب عن النفط Inpex حوالي 3.7%، أو 63 ينا، وبلغ متوسطها 1662 ينا على مدار اليوم، بينما خسرت شركة "Japan Petroleum Exploration" ما مقداره 4.6%، وتخلصت من 165 يناً ووصلت إلى 3450 ينا.

كان المشاركون في السوق يشترون الدولار الأمريكي وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية خلال اجتماع يوم الأربعاء للحد من معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة. وقالت كيودو إن بنك اليابان، بدوره، قام بتيسير السياسة النقدية طوال يوم الأربعاء للإبقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

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