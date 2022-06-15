موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة 2022- أفضل أدعية الأيام البيض 2022- موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة 2022، فضل صيام الأيام البيض، سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، جدول الأيام البيض القمرية شهر ذي القعدة 1442-2021، أدعية الأيام البيض لشهر ذي القعدة، أدعية الأيام البيض، فضل الدعاء في الأيام البيض، هو ماتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرضه .

موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وتكون الأيام البيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.

فضل صيام الأيام البيض

فضل صيام الأيام البيض، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وهي الأيام البيض عدا شهر ذي الحجة لا يصوم الأيام البيض فيها لأنها تتوافق الأيام البيض مع أيام التشريق ولا يستحب الصيام فيها.

وجاء الحديث الشريف "صِيامُ ثلاثةٍ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صِيامُ الدَّهْرِ، وهِيَ أيامُ البِيضُ: صَبيحةُ ثلاثِ عَشْرَةَ ، و أربعِ عَشْرَةَ وخمسُ عَشْرَةَ".

سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم

الأيام الثلاثة البيض هي من الشهور العربية وتسمى بهذا الاسم بسبب بياض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: «الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء».

وقد روي أن عائشة رضِيَ اللهُ عنها سُئِلَت: أكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالَت: نعَم، فقيل: مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ؟ قالتْ: لم يَكُن يُبالي مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يصومُ"؛ فلم تُحدِّدْ.- صحيح مسلم -

جدول الأيام البيض القمرية شهر ذي القعدة 1442-2021

يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 الموافق 23 يونيو 2021.

يوم الخميس 14 ذو القعدة 1442 الموافق 24 يونيو 2021.

يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442 الموافق 25 يونيو 2021.

موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة

الأيام البيض في شهر ذي القعدة يوم الإثنين ١٣ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢

الأيام البيض في شهر ذي القعدة يوم الثلاثاء ١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢

الأيام البيض في شهر ذي القعدة يوم الأربعاء ١٥ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢

أدعية الأيام البيض لشهر ذي القعدة

اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

أدعية الأيام البيض 2022

اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي ابنتي، وترزقها من حيث تعلم، ومن حيث لا تعلم، وتوفقها إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين.

إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم أرزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

فضل الدعاء في الأيام البيض 2022

فضل الدعاء في الأيام البيض يستحب الدعاء في هذه الأيام الفضيلة ويكون عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).