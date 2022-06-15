وقائي نابلس يفرج عن المعتقل الشرقاوي بكفالة تجارية

أفرج جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، عن المعتقل السياسي عمر الشرقاوي (21 عاماً)، من مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس المحتلة بكفالة تجارية قيمتها 2000 دينار، بعد اعتقال دام أسبوعين.

والمحرر الشرقاوي، يعاني من أوضاع صحية صعبة، وكان قد اعتقل في سجون الاحتلال بتاريخ 19-5- 2017م، قبل أيام من خضوعه لعملية جراحية في مشفى رفيديا بنابلس، وأفرج عنه في 16-10-2017م. واختطفته عناصر من جهاز الأمن الوقائي أثناء تواجده في منطقة المساكن الشعبية في 31-5-2022م.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بالاعتقال والاستدعاء بحق أبناء شعبنا، ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.