جامعة فلسطين تدين احتجاز رئيسها دكتور سالم صباح

دانت جامعة فلسطين، اليوم الأربعاء 15/6/2022، احتجاز الدكتور سالم صباح، والطريقة التي تمت خلالها عملية الاحتجاز، معتبرةً أن د. صباح شخصية اعتبارية وقامة علمية.

وأكدت جامعة فلسطين في بيان توضيحي، أن فلسطين الجامعة، مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات وأدوات في سياق بناء منظومة تعليمية أكاديمية متقدمة، وفق برامج وسياسات عمل مهنية محترفة.

وأوضحت الجامعة أمام التطورات الأخيرة أنها على تواصل مع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، بما يحقق مصلحة منظومة التعليم العالي ومصلحة الطلبة وفق القواعد والإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأكدت الجامعة حرصها على النظام والقانون، وحرصها على ألا يكون هناك أي تعسف في استخدامه ضد أياً من أبناء شعبنا بشكل عام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة بشكل خاص.