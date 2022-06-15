الأسير المريض جمال زيد يتوقف عن غسيل الكلى احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري

أعلنت عائلة الأسير المريض جمال زيد (64 عاماً)، أنها تلقت ما يؤكد أن ابنها توقف عن غسل الكلى، احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري.

وقال لؤي زيد إن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فواز الشلودي، أبلغه صباحاً أن والده الأسير المصاب بالفشل الكلوي توقف منذ يومين عن التوجه لغسيل الكلى، في خطوة احتجاجية على تمديد اعتقاله الاداري للمرة الثالثة، منذ اعتقاله في 15 أيلول / سبتمبر 2021.

وقال زيد إن العائلة يساورها قلق شديد على حياة والده، لا سيما أن حالته الصحية تحتم عليه الخضوع لغسل الكلى 3 مرات أسبوعياً، ويقبع في عيادة سجن الرملة، عدا عن المشاكل الصحية الأخرى التي يعاني منها.

وأضاف أن هذه الخطوة، تشكل احتجاجاً من مستوى يفوق حدة الإضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، التي يخضع فيها الأسير لاعتقال غير محدود المدة بحجة ملفات سرية".

واعتُقل الأسير جمال زيد للمرة الأولى في 22 أيار / مايو 2019، وقضى في الاعتقال الإداري عاماً كاملاً، وخلال تلك الفترة بدأ يعاني من مشاكل في الكلى، ونتيجةً للإهمال الطبي الذي تعرض له تبين بعد الإفراج عنه أنه بحاجة لغسيل كلى بشكل دوري، كما ورد في تقرير لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، إلى أن الأسير جمال يعاني من آثار جلطةٍ سابقة، وكان قد خضع لعملية تغيير شبكية، وهو بحاجة لتناول دواء مميّع بشكل منتظم، إضافة إلى معاناته من أمراض النقرس والضغط والسكري والكولسترول وعدم انتظام ضربات القلب، والتي تتطلب تناول أدوية بشكل منتظم.