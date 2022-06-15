القيادي عليان : لن نترك أسرانا وحدهم ونحذر الاحتلال من المساس بحياة المضربين

أكد مدير مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى القيادي جميل عليان اليوم الأربعاء 15/6/2022 ، أن شعبنا لن يترك الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة الذي يدخل يومه ال105 في إضرابه والأسير رائد ريان الذي يدخل يومه ال70 على التوالي ، محذراً من المساس بحياة الأسيرين خليل ورائد .

وقال القيادي عليان خلال السلسلة البشرية المساندة للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، والتي نظمتها حركة الجهاد الاسلامي ومؤسسة مهجة القدس:"الحراك في الضفة المحتلة مقدر، ولكن لابد أن يتوج بانتفاضة شعبية في المفترقات والطرق الالتفافية لإجبار العدو على التراجع في قضية الأسرى، مشدداً على ضرورة استنفار كافة الامكانيات والمقدرات حتي ينتصر الأسيران.

وبين القيادي عليان : " نحن أمام أرقام صادمة عندما يمكث الأسير خليل عواودة لـ 105 يوم دون أي طعام ويفقد من وزنه 30 كيلو ، بالإضافة إلى الأسير رائد ريان المضرب لليوم الـ70 وسط ظروف صحية صعبة .

وأوضح : الأرقام الصادمة لم تتوقف حيث أن الاسير محمد الحلبي عُرض أمام محاكم الاحتلال 170 مرة ، وأرقام صادمة بحق الأسرى الإداريين ، حيث يوجد 640 أسير معتقل ادارياً دون أي تهمة والعالم لا يتحرك .

وجدد تأكيده على أن العالم ظالم كونه لا يلتفت لمعاناة شعبنا الفلسطيني ، والحوض العربي والإسلامي لازال غائباً عن الفلسطيني فنحن أمام معركة الأسرى وهي القضية الأكثر توهجاً والأكثر مصداقية .

وقال هاني ثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: " نقف اليوم لنساند الأسرى المضربين عن الطعام ونتكامل مع نموذج فلسطيني صامد كالفولاذ أمام جبروت الاحتلال ليواصل إضرابه لليوم ال105 على التوالي.

وشدد القيادي ثوابتة على أن الأسرى قادرون على صنع حريتهم بدمهم ولحمهم ولابد من خطوات واضحة تستند نضالهم ، مشدداً على ضرورة تبني قضة الأسرى كقضية مركزية كقضية العودة والقدس وغيرها لأنهم أبطال ضحُوا بحريتهم من أجل الوطن.

وطالب ثوابته بضرورة تسليط الضوء على معاناة الأسرى، وأن يكون هناك تحرك على كل المستويات لملاحقة الاحتلال قانونياً ، مشدداً على ضرورة دعم صمود أهالي الأسرى ودعم كل أسير وأسيرة .