طرقة للتخسيس بدون رجيم لإنقاص الوزن

من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الناس هو كيفية إنقاص وزنهم، فزيادة الوزن ليس فقط تسيء للشكل العام والذي يرغب الجميع في الحفاظ عليه في أفضل صورة ولكنه أيضاً مضر على المستوى الصحي.. فيسبب الكثير من الأمراض مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والكثير الذي يستحق موضوعاً مفرداً لذكر مخاطره، هيا نناقش معكم طرق التخسيس بدون رجيم وسنتعرف أيضاً على أفضل الطرق المتبعة عالمياً للحد من زيادة الوزن بدون اتباع نظام غذائي قاسي. ADVERTISEMENT المحتوى

أهم طرق التخسيس بدون رجيم

1- حدد وقت وجبتك عليك بالأكل بمعدل بطيء لمدة 20 دقيقة فقط في الوجبة.. هذه من أفضل العادات التي تساعد على تقليل الوزن، حاول أن تتذوق كل قضمة طعام.

2- احصل على نوم كاف النوم عدد ساعات إضافية في اليوم من شأنه تقليل الوزن حوالي 7 كيلو كل عام طبقاً لأبحاث جامعة ميتشيجان والتي تؤكد بأن النوم يقلل معدل السعرات الحرارية بنسبة 6% والنوم يعمل بطريقة أخرى فعدد الساعات القليلة في النوم يرفع شهية الإنسان بعكس النوم الكثير.

3- تناول الخضروات قبل الوجبة الرئيسية ينصح بشرب عصير ليمون وأكل طبق يحتوي على ثلاث أنواع من الخضروات ومن الممكن تناول الفاكهة أيضاً قبل الوجبة.. هذه طريقة رائعة نظراً لأن الألياف الموجودة في الخضروات والفاكهة والماء يشعرون الإنسان بالشبع وبالتالي يساعد في تقليل تناول الطعام عالي السعرات الحرارية.