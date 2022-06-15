برباعية نظيفة.. منتخب مصر يتلقى خسارة قاسية أمام كوريا الجنوبية

تلقى منتخب مصر الجريح خسارة قاسية 1-4 أمام مضيفه الكوري الجنوبي، على ملعب سيول الوطني في مباراة ودية، ليحقق المنتخب الآسيوي أكبر فوز على نظيره الأفريقي في تاريخ المواجهات بينهما.

وقدم منتخب مصر عرضا باهتا، وسقط في فخ الأخطاء الدفاعية المكررة التي دفع ثمنها باستقبال 4 أهداف في شباك حارسه محمد الشناوي.

وأحرز رباعية منتخب كوريا كل من هوانج يي جو، وكيم جون يون، وتشو جي سانج، وكون تشانج هون، في الدقائق 16، 23، 85، و90 على الترتيب، بينما سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر.

وبهذه النتيجة تتواصل معاناة المنتخب المصري مع مدربه الجديد إيهاب جلال، الذي تعرض لانتقادات لاذعة قبل أيام بعد سقوط "الفراعنة" المدوي أمام إثيوبيا 0-2 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وكان عُين جلال، المدرب السابق لبيراميدز، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة في 12 نيسان/أبريل الفائت خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش بعد فشل الأخير في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.