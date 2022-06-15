إيران تتوعد بـ”رد قوي على أدنى تهديد” يستهدف أراضيها

توعد الجيش الإيراني، أمس الثلاثاء، بـ”رد قوي على أدنى تهديد” يستهدف أراضي بلاده.

وقال نائب قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا الهامي، إن “أدنى تهديد من العدو سيواجه بصفعة قوية من قواتنا التي ترصد كل تحركات الأعداء خارج حدود إيران”.

وأكد في كلمة أمام جمع من القادة العسكريين، دور وتأثير تفوق قوة الردع لدى الدفاع الجوي لإيران على الصعيد الدولي.

وأضاف أن القوات الجوية الإيرانية أصبحت اليوم من أقوى أركان الدفاع الوطني أمام الأجانب.

وارتفعت وتيرة التهديدات بين إسرائيل وإيران خلال الأسابيع الأخيرة بعد اغتيال حسن صياد خدايي الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في طهران يوم 22 مايو/ أيار الماضي، والذي اتهمت فيه طهران تل أبيب بالوقوف وراءه، وبعد قصف إسرائيلي لمطار دمشق الدولي الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن الرد على أفعال إسرائيل سيكون في مكانه، وليس في دولة ثالثة.