القيء الدموي.. علامة لأمراض خطيرة وقاتلة

قالت الرابطة الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي: إن القيء الدموي يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت الرابطة أن القيء الدموي قد يشير إلى الإصابة بالتهاب المعدة أو قرحة المعدة والاثني عشر أو التهاب المريء أو دوالي المريء أو تمزق بطانة المريء (متلازمة مالوري فايس).

كما قد ينذر القيء الدموي بالإصابة بالسرطان مثل سرطان المريء أو سرطان المعدة أو سرطان الرئة.

وأضافت الرابطة أنه اعتمادا على مصدر النزيف يمكن أن يكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل الغثيان والسعال وآلام في البطن وصدمة في الدورة الدموية مصحوبة بالخوف والقلق وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس وانخفاض ضغط الدم وشحوب الجلد والعرق البارد.

وعلى أية حال يستلزم القيء الدموي استدعاء الطوارئ للخضوع للإسعافات الفورية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.