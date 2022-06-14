بايرن ميونخ ينوي تقديم عرض ثالث لماني.. هذه تفاصيله

ينوي نادي بايرن ميونخ الألماني تقديم عرض ثالث للتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، في الميركاتو الصيفي.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن إدارة البايرن وافقت على تقديم عرض يتضمن حصول ليفربول على 35 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى بناء على مشاركات وأداء اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن ماني (30 عاما) اتفق بالفعل مع بايرن على أن يكون انتقاله للفريق، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وكان ماني قد انتقل إلى ليفربول في 2016، ويمتد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بايرن قدم عرضين لليفربول، أقل في القيمة، لكن النادي الإنجليزي رفض كليهما.

ويرغب بايرن في ضم ماني في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل سيرج نابري وروبرت ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري.