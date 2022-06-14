سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء- سعر جرام الذهب بالدينار الأردني

يشهد سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 15/6/2022، تراجعاً رغم ارتفاع "النفيس" عالميا مقابل الدولار والسندات، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن ليهبط إلى 41.61 دينار (58.68 دولار)، مقابل 42.45 دينار (59.88 دولار) .

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن لينزل إلى 31.21 دينار (44.01 دولار)، مقابل 31.84 دينار (44.91) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليهبط إلى 24.27 دينار (34.23 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 تراجع إلى 20.80 دينار (29.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن خلال تعاملات الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022، ليتراجع إلى 36.41 دينار (51.35 دولار)، مقابل 37.15 دينار (52.39 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1294 دينارا (1825 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 291.26 دينار (410.80 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو/أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الإثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم.

وقفزت مساء الإثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الفضة اليوم في العقود الفورية 0.5% إلى 21.16 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين اليوم 0.4% إلى 936.77 دولار، كما صعد سعر البلاديوم اليوم 0.4% إلى 1804.17 دولار.