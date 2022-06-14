سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 15/6/2022- سعر جرام الذهب عيار 24

تراجعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022، وسط استقرار أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية، حيث انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، إلى 85.284 ألف دينار (58.44 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

سعر الذهب في العراق اليوم

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى نحو 74.625 ألف دينار (51.14 دولار).

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى مستوى 63.964 ألف دينار (43.83 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في العراق، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.749 ألف دينار (34.09 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، انخفاضا إلى نحو 2.652 مليون دينار (1818 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 597.002 ألف دينار (409.12 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

عالميا، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الدولار الأمريكي، بعدما تراجعت أمس إلى أدنى مستوياتها في 4 أسابيع، لكن يظل الارتفاع محدودًا بسبب توقعات رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع "جولدمان ساكس" رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 75 نقطة أساس بدلًا من 50 نقطة أساس المتوقعة سابقًا، كما يتوقع الاقتصاديون لدى الشركات في وول ستريت ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو، تليها زيادة 50 نقطة أساس في سبتمبر و 25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر.

هذا ومن المنتظر صدور قرار السياسة النقدية عن البنك الاحتياطي الفيدرالي غدًا الأربعاء، لمعرفة خطة البنك المركزي في التعامل مع التضخم الذي تسارع إلى أعلى مستوياته منذ 1981 في مايو إلى 8.6%.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 1830.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.54% إلى 1829.51 دولار للأوقية.

كما استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو عند 21.25 دولار للأوقية، واستقر أيضًا سعر البلاتين للتسليم الفوري عند 935.50 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.68% إلى 1827.18 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% إلى 104.72 نقطة.