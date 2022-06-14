الكشف عن تفاصيل محاولة اختطاف "إسرائيلي" في تركيا

زعم شخص "إسرائيلي"، أنه تعرض لمحاولة اختطاف خلال الأيام الماضية في تركيا.

وادعى "الإسرائيلي"، أنه كان هناك اتصال جسدي بينه وبين من حاولوا اختطافه، إلا أنه تمكن من الهرب منهم في اللحظة الأخيرة بعد مواجهة جسدية.

ووفق وسائل اعلام عبرية، فإن شرطة إسطنبول تقوم بطريقة غير مسبوقة بتأمين الأماكن التي يقيم فيها "السائحون الإسرائيليون"، وذلك بالتعاون مع "الموساد الإسرائيلي".

وزعمت وسائل الاعلام العبرية، أنه تجري عمليات بحث عن فرق إيرانية، متهمة إياهم بالوقوف وراء محاولة اختطاف "إسرائيلي" في تركيا. وفق ادعائها.