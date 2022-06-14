6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم وللمطالبة بحقوقهم ومن بينها إنهاء الاعتقال الإداري.

والأسرى المضربون عن الطعام هم: عبد الله البرغوثي، ورائد وريان، وخليل عواودة، وهاني بشارات، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري.

ويخوض الأسير عبد الله البرغوثي 50 عاماً، من رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي؛ رفضًا لعزله ومنعه من الزيارة.

أما الأسير رائد ريان (27 عاماً) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، فيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 68 على التوالي احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية.

والأسير ريان معزول في معتقل "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

كما يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 103.

يذكر أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت عواودة من سجن "الرملة" مجددا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

أما الأسير هاني بشارات 23 عاماً من بيت لحم، فيواصل إضرابه عن الطعام لليوم 23 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

واعتقل بشارات في 19/4 الماضي وجرى تحويله للاعتقال الإداري.

ويخوض بطل نفق الحرية الأسير المعزول محمد قادري من جنين إضراباً عن الطعام لليوم الـ13 للمطالبة باسترجاع كافة حقوقه التي سلبتها منه إدارة سجن "أوهليكيدار".

وإلى جانب قادري يخوض رفيقه الأسير زكريا الزبيدي من مُخيّم جنين إضراباً عن الطعام، لليوم ال8 على التوالي في سجون الاحتلال، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام.