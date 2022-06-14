فلسطين تتأهل لكأس آسيا بعد أن دكت شباك الفلبين برباعية

دك منتخب فلسطين، اليوم الثلاثاء 14/6/2022 ، شباك الفلبين برباعية مدوية، خلال المباراة التي أجريت العاصمة المنغولية "أولان باتور" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نسخة العام 2023..

وبهذا الفوز يكون منتخب فلسطين قد حسم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

وافتتح الفدائيون التسجيل، عبر رأسية صالح شحادة في الدقيقة 32، ليسجل تامر صيام الهدف الثاني في الدقيقة 42 بنفس الطريقة.

وفي الشوط الثاني استطاع محمد يامين هز الشباك وإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 55، قبل أن يزيد محمود أبو وردة غلة المنتخب ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 72.

ويتأهل إلى كأس آسيا متصدر كل مجموعة من المجموعات الست، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على الوصافة.

وكان من المقرر أن تقام منافسات كأس آسيا 2023 في الصين، إلا أن الصين اعتذرت عن استضافة النهائيات، بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المحتمل أن تستضيف المسابقة السعودية أو قطر، كما أن اليابان تبدو مرشحة لاستضافة البطولة القارية.