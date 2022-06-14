دعاء عند الانتهاء من امتحان التوجيهي 2022، بدأ طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" في جميع الأراضي الفلسطينية في تقديم أول امتحاناتهم لهذا العام اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، وشرع الطلبة بتقديم امتحان اللغة العربية، إذ تباينت آراء الطلبة في صعوبة وسهولة الامتحان، فمنهم من وجده سهلا، ومنهم من وجد أن أسئلته صعبة، وفوق المتوقع، وبعضهم رآها سهلة لكنها طويلة ويحتاج حل جميع الأسئلة إلى وقت أطول من المتاح لديهم، لكن كل هذا الحديث لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما يظهر المجتهد وغيره بعدما يُعلن عن نتائج الامتحانات.

أفضل دعاء الانتهاء من تقديم امتحانات توجيهي

وبعد تقديم الامتحان يشرع الطلبة في الدعاء لتكون إجاباتهم صحيحة، لينالوا درجات عالية، لهذا يبحثون عن دعاء عند الانتهاء من امتحان التوجيهي 2022، لأن مرحلة الثانوية العام تعد مفصلية في حياة الطالب، فهي التي تحدد وجهته التي سيتجه إليها بعد الانتهاء من تقديم جميع الامتحانات والاعلان عن النتائج، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق لكم أفضل دعاء الانتهاء من تقديم امتحانات توجيهي، لهذا العام، حتى تعم الفائدة بين جميع الطلبة، ولتكن لهم عونا بإذن الله.

دعاء بعد تقديم امتحان التوجيهي

ولأنها مرحلة مهمة ومفصلية في حياة طالب التوجيهي، فهم يحاولون الاجتهاد أضعاف الأعوام السابقة، ولهذا معظم الطلبة يجتهدون للحصول على درجات عالية تدخلهم التخصص الذي يرغبون ويفضلون، فالعديد منهم يطمحون لدراسة الطب وآخرون الصيدلة ومنهم الهندسة، ومنهم المحاماة، ومنهم الشريعة والقانون، ومنهم الصحافة والاعلام، فكل له هدف معين يسعى إلى تحقيقه بعد النجاح في الثانوية العامة 2022، لهذا يحرصون على دعاء بعد تقديم امتحان التوجيهي.

دعاء الانتهاء من تقديم امتحان الثانوية العامة 2022

ويحرص معظم الطلبة، لاسيما المجتهدون والذين يريدون تحقيق علامات عالية، والذين اجتهدوا طوال العام ليكونوا من الأوائل على فلسطين، فهذا حلم كل طالب مجتهد، بأن لا يضيع تعبه وينال الدرجات حسب اجتهاده، لهذا نرفق لكم دعاء الانتهاء من تقديم امتحان الثانوية العامة 2022: " الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله".