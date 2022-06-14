تخصيص 150 منحة دراسية.. هذه تفاصيل لقاء الهباش مع شيخ الأزهر في القاهرة

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، على آخر المستجدات في فلسطين والجهود الفلسطينية المبذولة في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تشكيل مجلس أمناء وقف مصحف المسجد الأقصى برئاسة شيخ الأزهر لمتابعة كافة القضايا والمسائل التي تساهم في إخراج مصحف المسجد الأقصى إلى النور.

وأعلن الهباش، أنه تم الاتفاق على تخصيص 100 منحة دراسية في الأزهر الشريف لطلاب فلسطين من داخل الوطن، و50 أخرى لفلسطينيي الشتات، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف يخصص المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين كل عام، وتم إضافة مجموعة من المنح هذا العام للفلسطينيين المقيمين في الشتات وخارج فلسطين.

من جانبه، أرسل شيخ الأزهر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دعم الأزهر له ولقضيته قضية العرب والمسلمين الأولى هو من قبيل الواجب المفروض، ففلسطين في قلب الأزهر والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة.