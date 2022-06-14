القيادي عدنان يدين اعتداء جامعة النجاح ويدعو لاجتماع وطني في رام الله

دان القيادي والأسير المحرر الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء14/6/2022 ، الاعتداء السافر على الطلبة والاكاديمي د.ناصر الدين الشاعر في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بالضفة المحتلة.

كما استنكر القيادي عدنان، الإعتداء الخطير في جامعة النجاح يتكرر للمرة الثانية خلال أيام وهذا يؤكد أن معالجات إدارة الجامعة لم تغير نهج التضييق على الحريات والتعامل الأمني.

وقال عدنان: إن إدارة جامعة النجاح مطالبة وطنياً بإجراء تغييرات كبيرة تمنع تكرار هذه الأحداث المؤسفة والتغول على الحريات وانتظار توجيهات الأمن من خارج أسوار الجامعة.

وأكد، أن قيادة السلطة السياسية والأمنية تتحملان مسؤولية تراجع وانتهاك الحريات والأمر أبعد من حرس جامعة وخلافات طلابية

ودعا، لاجتماع وطني في رام الله لوقفة جدية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة وطنيا.