بالفيديو لحظة اصطدام"سبايدرمان" بواجهة مبنى أثناء تحليقه

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام روبوت لشخصية سبايدرمان الشهيرة، بواجهة مبنى بسبب خلل أثناء تحليق الروبوت.

ويُظهر المقطع الذي عرضه موقع قناة "فوكس 11" تحطم الروبوت بعد فترة وجيزة من تحليقه الذي كان ضمن عرض تقدمه شركة "ديزني كاليفورنيا".

وحلق سبايدرمان متعلقا بحبل وبعد ثوان بدأ يتأرجح، ثم هبط بشكل مفاجئ بعكس ما كان مخططا له، فاصطدم بواجهة المبنى بدلا من الهبوط على سطحه.

وقع الحادث وسط صدمة جمهور المتفرجين الذين تعالت صيحات دهشتهم، ولحسن الحظ فإن العرض تم تنفيذه بواسطة الروبوت وليس رجلا حقيقيا يرتدي قناع سبايدرمان.