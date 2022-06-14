صحة الاحتلال: تصاعد ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا

أقر ما يسمى منسق مكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية سلمان زرقا ، أن هناك تصاعدًا ملحوظًا في عدد الإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة، ووجود نحو 7 آلاف إصابة يوميًا مسجلة.

وقال زرقا - كما جاء في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - إن هذه الأرقام ما هي إلا قمة جبل الجليد، إذ هناك أشخاص يفحصون أنفسهم بالفحص المنزلي ولا يحيطون السلطات رغم إصابتهم.

وأضاف، إن الموجة الحالية من الفيروس قد تشكل خطرًا على كبار السن نظرًا لنسبة انتقال العدوى العالية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة غير معنية حاليًا بفرض قيود إلا أنها توصي بالارتداء الكمامات في الأماكن المسقوفة والمكتظة.

وتم رصد 7330 إصابة بفيروس كورونا أمس، حيث ارتفع معدل العدوى إلى 1.51، فيما بلغت الحالات الخطيرة 103.