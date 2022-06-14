مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2022 بث مباشر، تنطلق صافرة مباراة منتخبي ألمانيا وإيطاليا الساعة 9.45 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، على ملعب بروسيا بارك في ألمانيا، ضمن دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، إذ كانت مباراة الجولة الأولى بين المنتخبين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريناتو دال آرا، ويبحث حاليا محبو كرة القدم عن رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة المنتخبين القويين في البطولة المهمة على الصعيد الأوروبي، باعتبارها مقياس لخوض منافسة كأس العالم في قطر 2022 في شهر نوفمبر.

بث مباشر مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية اليوم HD

وفي هذه الساعات وقبل بدء المباراة يتحضر عشاق كرة القدم لها، إذ يبحثون عن مشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2022 بث مباشر، لاسيما وأنها من أهم المباريات في البطولة الأوروبية، كما إنها تجمع بين منتخبين طموحين جداً للحصول على لقب البطولة الأوروبية لهذه النسخة، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق رابط، بث مباشر مباراة ألمانيا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية اليوم HD، لمشاهدة هذه المباراة المهمة بين المنتخبين.

شاهد مباراة ألمانيا ضد إيطاليا مباشر الآن

ويتصدر المنتخب الإيطالي بجودة لاعبيه ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، وفى المركز الثاني يأتي المجر برصيد 4 نقاط، وفى المركز الثالث ألمانيا بـ 3 نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا الترتيب بنقطتين فقط، مع العلم أن هذه المجموعة هي من أقوى المجموعات في البطولة، فهي تضم ثلاث من أقوى المنتخبات على مستوى قارة أوروبا والعالم أجمع، لهذا يهتم عشاق كرة القدم في البحث عن شاهد مباراة ألمانيا ضد إيطاليا مباشر الآن، لمشاهدة هذه المباراة المصيرية في البطولة.

رابط بث مباشر مباراة إيطاليا وألمانيا اليوم

ويشار إلى أنه لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن عشاق ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي يتوجهون للمواقع المختصة في الرياضة وبث المباريات عبر روابط بث مباشر، حتى تسهل المهمة على متابعي كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لهذا نرفق لكم رابط بث مباشر مباراة إيطاليا وألمانيا اليوم، حتى تستمعوا بمشاهدة هذه المباراة الممتعة.

التشكيل المتوقع لألمانيا ضد إيطاليا اليوم

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: سبينازولا- باستوني- مانشيني- كالابريا.

خط الوسط: لوكاتيلي- كريستانتي- باريلا.

خط الهجوم: جنونتو- راسبادوري- بوليتانو.

التشكيل المتوقع لإيطاليا ضد ألمانيا

في حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: كلوستيرمان- سولي- روديجر- هنريكس.

خط الوسط: كيميتش- جوندوجان- مولر.

خط الهجوم: ساني- هافيرتز- هوفمان.

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